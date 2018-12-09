Özlem Yıldız annesiyle alışverişte
Özlem Yıldız önceki gün İstinyePark'ta annnesiyle birlikte görüntülendi
Alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında, annesi Sevgi Hanım ile objektiflere poz veren Özlem Yıldız, bu günü anne kız birbirlerine ayırdıklarını söyledi.
Uzun süre birlikte alışveriş yapan anne kız daha sonra Markalar Sokağı'na çıkarak La Petite Maison'a geçerek baş başa akşam yemeği yediler.
AŞK ORUCUNU DAĞHAN DOĞRUER İLE BOZDU
2013 yılında oğlunun babası Sinan Serter'le 7 yıllık evliliğini bitiren Özlem Yıldız, uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyordu.
38 yaşındaki sunucunun, kısa bir süre önce ise aşk orucunu bozduğu ortaya çıktı.
Özlem Yıldız, geçen hafta Bebek'teki Angie isimli mekanda 24 yaşındaki sosyetik iş insanı Dağhan Doğruer ile sarmaş dolaş eğlendi.