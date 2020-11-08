Magazin Özlem Yıldız: Bakım merkezinden çıkmayan erkeğe gerek yok

Özlem Yıldız: Bakım merkezinden çıkmayan erkeğe gerek yok

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Özlem Yıldız: Bakım merkezinden çıkmayan erkeğe gerek yok

Kanal D'de sabah kuşağında 'Konuştukça' adlı programla ekrana gelen Özlem Yıldız, Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan sunucu, erkeklerin de bakımlı olması gerektiğini ancak bir erkeğin sürekli bakım merkezinde olmasını kabul edemeyeceğini söyledi.

08 Kasım 2020, Pazar 13:37 Son Güncelleme:
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Cilt bakımından çıktığını ve yaşlanma korkusu yaşamadığını söyleyen Özlem Yıldız, "Bugün ancak fırsat buldum iki haftadır gelemiyordum, cilt bakımı yaptırdım şu an suratımı yapış yapış. Bugünü kişisel bakımıma ayırdım" dedi.

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"Bize çok makyaj yapıldığı için ışıkların altında kendimize iyi bakmamız lazım. Yaşlanma korkusu yok, bu bakımlar olduktan sonra çok da korkmaya gerek yok. yeter ki zaman ayırmak ve kendini emin ellere teslim edince bir şey olmuyor. O dolgular falan çok korktuğum şeyler bazen iyi sonuçlar vermiyor."

'Kendini sevmekle alakalı' 

Erkeklerin de bakımlı olması gerektiğini ancak bir erkeğin sürekli bakım merkezinde olmasını kabul edemeyeceğini söyleyen sunucu, konuyla ilgili konuştu.

Yıldız, "Erkeklerin de bakımlı olması lazım onlar da yaşlanıyor, onların da cildine dikkat etmesi lazım. Bu kendini sevmekle alakalı ama tabii maddi karşılığı da var. Bakım merkezlerinden çıkmayan erkeğe de gerek yok. O kadarını kadınlar yapsın, erkekler işine gücüne gitsin. Baktığın zaman o kaşlar böyle havaya kalkıyor ya yok yok olacak iş değil" dedi.


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