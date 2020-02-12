Özlem Yıldız öpüşmeyi bıraktı

Özlem Yıldız önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. “Ölümcül koronavirüsten korkuyor musunuz, önlem alıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok tehlikeli, korku verici. Kimseyle öpüşmeme kararı aldım. Sarılmıyorum da. İnsanlar biraz bozuluyor ama hasta olmaktan iyidir”.

Eski eşe destek

Geçtiğimiz yıl Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter oğlu Demir ile Uludağ'a tatile gitmişti. Serter, alacaklıların şikayeti üzerine Uludağ'da jandarma ekipleri tarafından oğlunun yanında gözaltına alınmıştı. Haberi alan Özlem Yıldız, hemen oğlunun yanına gitmiş ve bu süreçte de eski eşine destek olmuştu.

Konuyla ilgili Özlem Yıldız, şu açıklamaları yapmıştı:

''Kurşun döktürdüm, hep dua okuyorum. Sinan'ın hayatı sıkıntılı bir süreç. Hep söylediğim bir şey var Allah düşmanımın başına vermesin. Bunlar ticaret hayatında herkesin başına geliyor. Biz aile olarak bundan çok etkilendik. Bunun benim eski eşimin olması bir şey değiştirmiyor, sonuçta çocuğumun babası.

Hayatımın sonuna kadar da hep böyle kalacak. Çok etkilendim çok üzüldüm ama hayat bizi sınavlarla test ediyor. Biz güçlü bir aileyiz. Demir'İn babası ile yaptığı üç günlük bir tatildi bu, ben Demir etkilenmesin diye 2 gün daha kaldım. Anne olmak çok büyük sorumluluk. Hayatta bu tip testlerden geçerken kendinizden önce hep evladınızı düşünüyorsunuz. Daha 11 yaşında ben bu olaydan etkilenmesin diye elimden gelen her şeyi yaptım. Bu konu hakkında ilk kez konuşuyorum artık kapansın.''

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