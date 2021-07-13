Özlem Yıldız tatile doymadı! Bikinili kare geldi

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen güzel sunucu Özlem Yıldız ailesiyle birlikte Bodrum’da sıcak havanın tadını çıkarıyor. Yıldız, son olarak mor renkli bikinisiyle olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu. Yıldız’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan Özlem Yıldız düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.