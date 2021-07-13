Özlem Yıldız tatile doymadı! Bikinili kare geldi
Kanal D ekranlarında Konuştukça isimli programı sunan Özlem Yıldız, Bodrum’da tatile devam ediyor.
13 Temmuz 2021, Salı 17:11 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen güzel sunucu Özlem Yıldız ailesiyle birlikte Bodrum’da sıcak havanın tadını çıkarıyor. Yıldız, son olarak mor renkli bikinisiyle olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu. Yıldız’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan Özlem Yıldız düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.