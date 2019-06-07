Bodrum’un müdavimlerinden ünlü sunucu Özlem Yıldız, geçtiğimiz gün cennet koyda bulunan bir beach’de objektiflere takıldı.

45 DAKİKA GÜNEŞLENDİ

15 dakika denize giren ve yaklaşık 45 dakika güneşlenen ve bunu gün boyu tekrarlayan Özlem Yıldız’ın bronzlaşma sırrı da ortaya çıkmış oldu.

Yaz sezonunda bronzluğuyla dikkat çeken Yıldız’ın bol bol güneşlenmesi ve telefonla sık sık konuşması dikkatlerden kaçmadı.

İHA



