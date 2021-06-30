Magazin Özlem Yıldız'ın mezuniyet heyecanı

Özlem Yıldız'ın mezuniyet heyecanı

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Özlem Yıldız'ın mezuniyet heyecanı

Sunucu Özlem Yıldız’ın Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir, mezun oldu. Yıldız, oğluyla olan mezuniyet fotoğrafını paylaştı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 11:46 Son Güncelleme:
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Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter'in mezuniyet fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ünlü sunucu, "Gözyaşım pıt. Sen ne zaman büyüdün küçük adamım? Nereden başlasam, nasıl tarif etsem bilemediğim bir duygu bu. Hem ağlayıp hem gurur duymak hem de çok mutlu olmak! Canım oğlum nice diplomalara" ifadelerini kullandı.

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