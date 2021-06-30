Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter'in mezuniyet fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ünlü sunucu, "Gözyaşım pıt. Sen ne zaman büyüdün küçük adamım? Nereden başlasam, nasıl tarif etsem bilemediğim bir duygu bu. Hem ağlayıp hem gurur duymak hem de çok mutlu olmak! Canım oğlum nice diplomalara" ifadelerini kullandı.