Özlen Çopuroğlu’ndan kadın girişimcilere destek

Özlen Çopuroğlu, kurucusu olduğu akademiyle ilgili olarak “Kadın girişimciliğini destekleyen hızlandırılmış bir eğitim programıdır.” ifadelerini kullandı.

MARKA EĞİTİMLERİ VE HOBİ ATÖLYELERİ

Özlen Çopuroğlu, akademide hem marka eğitimleri verdiklerini hem de kadınların el becerilerini keşfedip hobilerini mesleğe dönüştürebilmelerini sağlayacak atölyeler düzenlediklerini söyleyerek, “Kendi işini kurmak ve marka yönetimini bizzat yapmak isteyen, girişimcilik konusunda etkin kadınlara marka eğitimleri veriyoruz. Ayrıca el becerilerini geliştirerek ilgilendikleri hobiyi ticarete dönüştürmeyi amaçlayan kadınlarımıza atölye çalışmalarımızla destek oluyoruz. Alanında uzman profesyonellerden oluşan bir ekiple çalışıyoruz. Her an güncellenmekte olan pazarın ve teknolojinin değişimlerine göre tüm eğitimlerimizi sürekli yeniliyoruz” dedi.

İSTEDİKLERİ ALANDA UZMANLAŞTIRIYORUZ

Kadınlara istedikleri alanda uzmanlaşma fırsatı sunduklarını ifade eden Özlen Çopuroğlu, aynı zamanda ticari atılımları için onlara bir yol haritası da çıkardıklarını belirtiyor: “Kadınlarımızı dijital pazarlama ve teknolojiyle ilgili konularda eğitiyor, kişisel hobi alanlarını keşfetme yolculuklarında yetkinliklerinin farkına varmalarını sağlıyoruz. Uygulamalı eğitimlerle, onları içinde bulunmayı arzu ettikleri alanda uzmanlaştırıyoruz. Akademi’den mezun olduklarında, girişimciliğe ilk adımları atarken, ticari atılımlarının geleceği için yol haritası oluşturmalarına da destek oluyoruz” dedi.