Ozon tedavisi nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonu & GETAT Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Ellialtıoğlu ozon tedavisi hakkında herşeyi sizler için açıkladı. Kullanım alanları oldukça fazla olan ozon tedavisi en çok günümüzde yenmekte zorlandığımız kanser tedavilerinde bizlere yardımcı oluyor. Kanseri yenme olasılığını arttıran ozon tedavisi için bilmeniz gereken bütün bilgiler haberimizin detaylarında.





Ozon tedavisi ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Ozon gazı,oksijenin üç atomlu halidir ve kendine has kokusu olan, renksiz bir gazdır. Ozon tedavisinde kullanılan gaz medikal ozon jeneratörü tarafından hazırlanır. Medikal ozon jeneratöründe hazırlanan ozon gazı belirli gamalarda yani dozlarda kullanılarak hastaya çeşitli yollarla verilmektedir. Hatta elde edilen sadece saf oozn gazı değildir. % 5 ozon % 95 oksijen olan bir gaz karışımı bu tedavide kullanılır. Her hastaya ve her hastalığa aynı doz verilmez. Sizin hastalığınız için uygun olan ozon dozuna, doktorunuz karar verecektir.









Ozon Tedavisi;

•Bağışıklık sistemini uyararak hastalıklara karşı vücut direncimizi artırır.

•Diyabetli hastalarda insülin salınımını uyararak kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

•Ülseratif Kolit ve Chron başta olmak üzere iltihaplı bağırsak hastalıklarında tedavi edici etkiye sahiptir.

•KOAH ve Astım lı hastalarda solunumu düzenleyici etkisi vardır.

•Ozon tedavisi tamamlayıcı tedavi olarak Kanser hastalarında oldukça başarılıdır

•Cinsel perfomansı belirgin ölçüde artırır.

•Enfeksiyonlara karşı korunmayı artırır.

•Kan dolaşımını düzenleyerek tansiyonun normal seyrini sağlar.

•Kolesterolü ve Trigliseridi belirgin ölçüde azaltır.

•Metabolizmayı hızlandırır.

•Dolaşım sistemi hastalıklarında ve Karaciğer hastalıklarında destekleyici etkisi vardır.

•Vücuda doping etkisi yapar.

•Tüm kas iskelet sistemi kaynaklı hastalıklarda ağrıyı kontrol etme ve hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

•Multiple sikleroz, Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar ile myotomi, muskulerdistrofi veya spastik çocuklardaki kas – sinir hastalıklarında başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

•Migren tedavisinde ciddi destek sağlar

•Kanın yoğunluğunu azaltarak akışkanlığını artırır.

•Tüm dokulara ve organlara oksijen pompalanmasını artırır.

•Kanın vücuttaki en ince kılcal damarlara kadar gitmesini sağlar.

•Antioksidan enzimleri aktive eder.

•Kadın Hastalıklarında tedaviye dirençli alt genital enfeksiyonlarda bakteri, mantar, virüs öldürücü etkisi ve hormonal durumu düzenleyici rolü ile etkili olur.

•Vücuttaki serbest oksijen radikallerinin temizlenmesine yardımcı olur.

•Yaşlanmayı geciktirir.

•Cilde parlaklık ve tazelik verir.

•Cilt mantarları, egzamalarda ve enfekte cilt yaralarında tedavi edici özelliğe sahiptir

•Uçuk tedavisi ve Zona da başarılı sonuçları vardır

•Selülitlerde düzeltici etkisi vardır.

•Vücudun fiziksel güçlenmesini sağlayarak efor kapasitesini artırır.

•Vücuttaki zararlı bakteri, virüs ve mantarların çoğalmasını engeller, ölmelerini sağlar.

•Detoks etkisiyle vücuttaki kimyasal zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.

•Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlar, ağrıları keser.

•Birçok alerjinin tedavi edilmesine yardımcı olur.









Ozon tedavisi her hastalıkta kullanılabilir mi?





Evet, hemen her hastalıkta yardımcı destek tedavi olarak Ozon rahatlıkla kullanılabilir. Yukarıda saydığımız tüm hastalıklarda güçlü bir destek tedavi sağlar. Ozon tedavisi alan hastalar mevcut hastalıklarından hem daha çabuk kurtulur hem de yaşam kaliteleri daha üst düzeye gelir. Hasta psikolojisine girmelerini de engeller.





Kanserde ozon tedavisinin yeri var mıdır?





Kanserde Ozon tedavisinin yeri vardır evet. Kanserle savaşan sağlıklı hücreleri güçlendirerek kanseri yenmeyi kolaylaştırır. Hem bağışıklığın güçlenmesi hem dolaşımın güçlenmesi hem hormanal dengenin sağlanması kanserin gelişimini bozar. Yoğun oksijen alan hücreler olduğu sürece kanserin ilerlemesini engeller. Aynı zamanda kanserli hastalarda Kemoterapi ve Radyoterapinin yan etkilerini azaltır. Özellikle yoğun ağrıları da varsa hastaların ozon tedavisinin analjezik etkisinden de yaralanılmış olur.Bu şekilde bu tedavileri alan kanserli hastaların yaşam kaliteleri daha iyi olur. Kanserli hastalarda sadece dikkat edilmesi gereken nokta ozon tedavisi kemoterapi ve radyoterapi ile aynı günlerde yapılmaz.





Ozon tedavisinin zararı var mıdır?





Ozon tedavisi eğer doğru ellerde yapılmışsa ve hekim tarafından bire bir takip edilmişse bir zararı yok aslında. Ama maalesef ülkemizde eğitimsiz ve hekim olmaya merkezlerde de uygulandığını görüyoruz. O zaman hatalı bir uygulama tekniği ya da hatalı uygulanan dozlar nedeni ile hastalar zarar görebilir. Ozon eğitimi almış bir hekim tarafından uygulandığı taktirde bir zararı yoktur.





Ozon tedavisinin yaş sınırı var mıdır?





Ozon tedavisinin bir yaş sınırı yok. Bebek olsun ya da 100 yaşında olsa dahi uygulanabilir. Sadece yaşa göre ozonun uygulama şekilleri değişebilir. İngilitere kraliçesi uzun yıllardır düzenli ozon tedavisi alan güzel örneklerden bir tanesidir.





Ozon tedavisi kimlere uygulanmaz?





Ozonun uygulanmasının yasak olduğu hastalıklar son derece sınırlıdır.

1-Favizm;alyuvarlarda bir enzim eksikliği ile seyreden (Glukoz 6 fosfat dehidrogenz enzim eksikliği) hastalıkta

2-Aşırı alkol kullananlarda

3-Hipertroidi;troid bezi aşırı çalışanlarda

4-İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili bazı rahatsızlığı (hemofili,kanama pıhtılaşma hastalıkları v.s.) olan hastalara ugulama yapılmaz

5-Kronik ve tekrarlayıcı pankreas bezi iltihaplarında (Pankreatitler)

6-Yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci gibi bazı hastalıklar.





Ozon tedavisi uygulama yöntemleri nelerdir?





Tıbbi ozon damardan ya da damar dışı yöntemlerle uygulanabilmektedir. Ozon tek başına veya birkaç yöntemle kombine edilmiş olarak da uygulanabilir.

-Major ozon ; damardan uygulanan ve ozon tedavinin kraliçesi sayılan yöntem. 100 ml kan cam şile içine alınır ve 100 ml ozon ile karıştırılarak hastaya geri verilir

-Rektal ozon ; major tedaviye alternatif sayılan, damardan uygulama güçlüğü çekilen hastalarda, çocuklarda ve ileri yaşlarda seçilen yoldur. Makattan uygulanan bu yöntemde barsaktaki açık damarlardan ozon emilerek hızla kana karışır. Bu yöntem aynı zamanda Chron ve Ülseratif Kolit gibi barsak kökenli otoimmun hastalıklarda da tercih edilir.İhtiyac göre damardan uygulanan major ozon ile kombine edilir.

-Minor ozon aşısı; enjektör içinde bir miktar alınan kan ozonla karıştırılır ve kalçadan kas içine enjekte edilir. Bu uygulama özellikle KOAH ve Astımlı hastalarda grip aşısı yerine yapılabilir. Aknesi olan hastalarda da tercih edilir

-Kas içine, tetik nokta içine, tendon çevrelerine, bağ dokusu içine, cilt altına, yara dokusu içine veya çevresine, saç köklerine verilen lokal ozon enjeksiyonlatı

-Torba ozon ; yara tedavisi, mantar ve egzemalarda yine tercih edilir

-Bel- boyun fıtığında intradiskal yani fıtık içine uygulanabilir

-Vajinal ozon; vajinal mantar enfeksiyonlarında özellikle

-Kozmetik ozon uygulamaları; cildin yenilenmesinde ve lekelerin giderilmedinde etkilidir. Saç Mezoterapisi de kullanıldığında kökleri uyarır

-Ozonlanmış yağlar ile sürülebilen ozon uygulamaları

-Ozonlu PRP uygulamaları

-Ozonlanımş suyun içilmesi ; özellikle mide ve barsak florasının düzenlenmesinde ve Helikobakter pylori tedavisinde

Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Ellialtıoğlu

Ozon tedavisi kimler tarafından uygulanmalıdır?

Ozon tedavisi Sağlık Bakanlığından Geleneksel Tamamlayıcı Tıp yönetmenliğine bağlı eğitim sertifkasını tamamlamış ve belgesini almış hekimler tarafından uygulanabilir. Ozon uygulama sertifikasını almamış ve özellikle hekim olmayan kişilere Ozon tedavisi yaptırmayınız.





OZON TEDAVİSİNDE KULLANILAN MALZEMELER ÖNEMLİ MİDİR?

Evet Ozon tedavisinde kullanılan tüm malzemelerin Ozona dayanıklı özel malzemeler olması çok önemli. Bu malzemeler Türkiye’ye özellikle Almanyadan geliyor. Major damardan uygulanan ozon tedavi şişeleri özellikle camdan yapılmış olması sağlıklı. Bazı merkezlerde maalesef torba ozonlama yani serum poşetleri ile ozon uygulamaları yapılmaktadır, bu tür uygulamalarda ozon plastik materyali parçalayarak poşetin içinde damar yolu ile kana karışmaktadır. Vücuda giren plastik parçaları hastanın DNA sını bozarak ilerde kansere neden olabilmektedir. Zaten Avrupa Ozon federasyonu Serum poşetleri ile ozon uygulama yöntemini yasaklamıştır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığınca yasak olan bir uygulamadır.