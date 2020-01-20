Ozon tedavisi nedir, hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Uzman Dr. Ömer Fatih Şahin “Ozon tedavisi, medikal ozon gazı kullanılarak bazı hastalıkların tedavi edilmesi yöntemidir. Özellikle son yıllarda Avrupa, Amerika ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan ozon terapi etkili bir tedavi yöntemidir. Uygun doz ve seans sıklığı ve uygulama şekli tedavinin başarısında çok önemlidir” dedi.

Dr. Şahin ozon tedavisinin nasıl yapıldığını, hangi hastalıklarda kullanıldığını ve vücuda nasıl ettiğini şöyle anlattı;

Ozon tedavisinin vücuda etkileri

-Kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini artırır. Yani hücrelere daha fazla oksijen gider.

-Bağışıklık sistemini ve vücudun antioksidan sistemini güçlendirir.

-Metabolizma hızını artırır.

-Detoks etkisi ile toksinlerin atılmasını kolaylaştırır

-Enfeksiyonlara karşı etkilidir (virüs-bakteri ve mantar)

-Enflamasyonu azaltır

Estetik tedavilerde de etkili

Ozon tedavisi kas ağrıları, fibromiyalji, bel ve boyun fıtığına bağlı ağrılar, diz ağrıları (diz ekleminde kireçleme diye bilinen gonoartrozda)baş ağrıları gibi vücuttaki ağrılı durumlarda kullanılabildiği gibi romatizmal hastalıklarda, bağışıklık sistemini güçlendirmek için, vücutta bulunan bakteriyel-viral enfeksiyonların tedavisinde de kullanılabilir. Ozon tedavisi estetik tedavilerde de etkilidir. Bölgesel incelme-zayıflamada, cildin gençleştirilmesinde, saç dökülmesinde de kullanılabilir.

Ozon tedavisi nasıl yapılır?

En fazla bilinen yöntem kan ozon tedavisidir. Tıpta majör otohemoterapi olarak bilinir. Kan ozonunda özel bir set içerisine alınan 100-120 ml kan içerisine belirli dozlardaki tıbbi ozon gazı verilir. Ozonlanmış kan hastaya tekrar geri verilir. İşlem yaklaşık 15-20 dk. sürmektedir.

Diğer bir yöntem de ozon aşısı olarak da bilinen minör otohemoterapidir. Bunda ise hastadan çok az miktarda enjektöre alınan( 3-4 ml) kanın yine az miktarda ve hesaplanan dozlarda medikal ozon ile karıştırılması sonrası kas içerisine enjeksiyon yöntemiyle verilmesi yöntemidir.

Rektal ve Vajinal uygulamalar: Medikal ozon gazı rektal uygulama ile sistemik etki edebilen bir gazdır. Özellikle hızlı etkisi, damar yolu sorunu olan kişiler ve kan ile ozon yapılması daha zor olan çocuk hastalarda rektal yol tercih edilebilir. İşlem özel bir kateterle makattan ozon gazının verilmesi ile yapılır. İşlem 10 dakika sürmektedir. Bağışıklık sistemimizdeki hücrelerin neredeyse %70 inin barsaklarda olduğu bilgisi bu yöntemin neden bu kadar etkili olduğunu bize açıklamaktadır. İlk kez duyduğumuzda itici gelse de doktorunuz rektal ozonu önerdiğinde olumlu bakmanızı tavsiye ederim.

Vajinal uygulama ise ozon gazının vajen içerisine verilmesi şeklinde uygulanır. Tekrarlayan vajinal enfeksiyonlarda ve jinekolojik hastalıklarda uygulanabilir.

Eklem İçi uygulamalar: Eklem sorunlarında ozon gazının enjektör yardımı ile sorunlu eklem içerisine ve eklem çevresine verilmesidir. Diz, kalça, omuz gibi eklemlere uygulanabilir. Omurgada bel ve boyun ağrısına neden olan faset eklemlerin etrafına da ozon verilebilir.

Torba Ozon: Özellikle diyabeti olanlarda oluşan diyabetik ayak yaralarının iyileşmesinde, diyabetik yarada oluşan enfeksiyonların tedavisinde torba ozon uygulaması önerilir.

Ozonlanmış ürünler: Ozon yağı, ozonlu su gibi ozonlanmış sıvıların tedavide destekleyici kullanımı mevcuttur.

Ozon tedavisi hangi hastalıklarda uygulanır?

-Romatoid Artrit

-Ankilozan Spondilit

-Hepatitler

-Fibromiyalji

-Kronik yorgunluk sendromu

-Eklem kireçlenmeleri

-Kas, eklem, tendon problemlerinde

-Migren ve diğer baş ağrıları

-Multipl skleroz, Parkinson, alzheimerın erken döneminde

-Kan şekeri regülasyonuna destek amaçlı Tip 2 diyabette ozon.

-Kemoterapi, radyoterapi öncesinde ve sonrasında bu tedavilerin yan etkilerini azaltmak amacıyla

-Zor iyileşen yatak yaraları, diyabetik ayak yaraları, yanıkların tedavisi

-Damar hastalıklarında

-Alerjik astım ve alerjik rinit

-Anti-aging, detoks, zayıflama amaçlı