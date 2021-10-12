Özsaygı nedir, nasıl geliştirilir? Özsaygı nasıl kazanılır?

Özsaygı genellikle psikolojide kişinin kendisine verdiği değerin bir ölçüsü olarak bilinmektedir. Özsaygı insanın kendini sevmesi ve takdir etmesi ile alakalıdır.

ÖZSAYGI NEDİR?

Kişinin kendini ne kadar beğendiği, duyguları, inançları ve davranışları öz saygıyı oluşturan kavramlar arasında yer almaktadır. Özsaygı kişinin algısı ile de yakından ilgili olur. Hassas bir konu olan özsaygı eksikliğinde yenilgi hissi ve içe kapanıklık da yaşanabilir. Öz saygı kavramının doğru algılanması ve belli bir birikimin oluşturulması gerekmektedir. Öz saygı konusunda dengeli olabilmek çok önem taşır. Kişi kendine karşı saygılı ve pozitif olabilmelidir.

ÖZSAYGI NASIL GELİŞTİRİLİR?

Özsaygı geliştirmenin belli başlı yolları bulunmaktadır. Özellikle başlangıçta derinde yatan sebepler bulunmalıdır. Özsaygıyı güçlendirmenin en iyi yollarından bir tanesi düşüklüğünün nedenini anlamaya çalışmaktır. Özsaygı düşüklüğünün de birbirinden farklı nedenleri olabilir. Ne yaşanmış olursa olsun derinlerde yatan sebepler araştırılmalıdır. Bunun için gerekirse bir terapistten de yardım alınabilir. Geçmişte eski zamanlardan kalan yaralar yara bandı ile kapatılmaz. O nedenle yaraları kabullenmek gerekmektedir. İnsan bazı durumlarda kendisine dışardan başkasının gözü ile bakabilmelidir.

Kendine başkasının gözünden bakan kişiler dünyada ne yapmak istediklerinin de farkına varabilirler. Özsaygının gelişmesi için kişi elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. O nedenle istikrarlı bir şekilde çalışmak ve başarı odaklı olmak çok önem taşır. Bu durumda pişmanlık ile suçluluk hissi azalacaktır. Gelecek eleştirilere rağmen bunlara kulak asmamak da önem taşımaktadır. Mutluluk ve tatmin sağlamak için kişi kendini mutlu eden şeyler yapmalıdır. Hayattaki amacın da keşfedilmesi özsaygı için çok önem taşır.

ÖZSAYGI NASIL KAZANILIR?

İnsanların özsaygılarını kazanmaları için doğru ve adım adım ilerlemeleri gerekir. Özsaygı kazanmak isteyen kişiler genel olarak zevk aldıkları etkinlikleri yapmalılar. Özellikle zihinsel, duygusal ve ruhsal açıdan rahatlatıcı şeyler yapılmalıdır. Özsaygı kazanılması için arkadaşlar ile vakit geçirmek de önemlidir. Belli rutinler oluşturularak sağlıklı beslenmek ve spor yapmak da gerekmektedir. Kişinin kendi benliğini fark etmesi ile öz saygı daha kolay kazanılabilir. Öz farkındalığın artması için özsaygının dengede tutulması da önemlidir. Kişi kendini gözden kaçırmadan kendini tanımak için zaman harcamalıdır. Güçlü yönler farkındalığı arttırmak için çok önem taşımaktadır. Özsaygı kazanmak için meditasyon yapılmalıdır. Kendi benliğini gören kişiler yeteneklerinin de farkına varabilirler. Dünyaya nasıl katkı sağlanacağının bilinmesi gerekir. Kendi değer yargılarını tanıyan kişiler tutkularının da peşinden gidebilirler. Kendini kabul eden kişiler kendilerinden de asla taviz vermemeliler.

ÖZSAYGI EKSİKLİĞİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Özsaygı eksikliğinin pek çok nedeni olabilir. Özsaygı eksikliğinin sebeplerine bakıldıktan sonra bunların nasıl giderilebileceğine bakılmalı. Özsaygıyı etkileyen çeşitli faktörler kişiliğin şekillenmesinde de çok önemlidir. İç sesin ve yaşın özsaygıyı etkilemesinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel engeller de özsaygıyı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Sürekli ailesinden ve arkadaşlarından olumsuz sözler duyan bir kişi özsaygı eksikliği yaşar.

ÖZSAYGI EKSİKLĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Özsaygı eksikliğinin birbirinden fazla nedeni olabilir. Özellikle de kötü bir çocukluk dönemini kötü geçiren kişilerde yoğun bir özsaygı eksikliği görülebilir. İlgisiz ve kötü ebeveynlere sahip olan çocuklar büyüklerinde özsaygılarını yitirebilirler. Ayrıca hayat içerisinde yaşanan çeşitli travmalar da özsaygının yitirilmesine neden olan bazı önemli faktörler arasında yer alır.

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