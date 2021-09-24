Onu anlamak neden bu kadar zor? Arkadaşlarınızın çocukları ne kadar da uslular, söz dinliyorlar. Bütün bu düşünceler yetmezmiş gibi belki aklınızdan bir de yetersiz anne olma ihtimaliniz de geçiyor. Acaba siz mi iyi bir anne olmadığınız için çocuğunuz verdiği sözleri tutmuyor, sizi dinlemiyor? Siz bunu hiç hak etmediniz! Yoksa... Hak ettiniz mi? Siz tüm bu olumsuz düşüncelerle boğuşurken ne olsa iyi hissederdiniz? Çocuğunuz birkaç saat sonra gelse “Anneciğim demin sözünü dinlemediğim için özür dilerim” dese nasıl hissedersiniz? Olanlar üzerine düşündüğünü söylese, hatasını anladığını ve sizi üzdüğü için kendisinin de üzgün olduğunu anlatsa müthiş olmaz mıydı? Böyle bir konuşma hangi duyguları uyandırırdı içinizde? Aklınızdan neler geçerdi? Kötü düşünceleriniz kara bulutlar gibi dağılıp, içinizde güneş açmaz mıydı? Değerli olduğunuzu, çocuğunuzun zihninde ve kalbinde önemli bir yeriniz olduğunu düşünmez miydiniz? Sizin duygularınızın onun için bir anlam ifade ettiğini görmek sizi mutlu etmez miydi? Böyle bir paylaşım sonrası gününüzün güzelleşeceğine eminim.

HİÇ ÖZÜR DİLEDİNİZ Mİ?

Peki, siz hiç çocuğunuzdan özür dilediniz mi? Dilemeyenlere ikinci sorum ise; neden? Neden özür dilemediniz? Hiç hata yaptığınızı düşünmediniz mi? Her kararınızın doğruluğuna yüzde 100 emin misiniz? Yoksa anne babalar özür dilemez diye mi düşünüyorsunuz? Belki de nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Belki de sonradan olacaklardan endişe ettiniz. Özür dilemek, alttan almak otoriterinizi sarsar diye korkmuş olabilirsiniz, ipleri çocuğuna vermiş gibi hissetmenize de neden olabilir. Sebep ne olursa olsun, yukarıdaki senaryoda kendinizi ne kadar iyi hissetiniz hatırlıyor musunuz? Benzer bir deneyimi çocuğunuzdan eminim ki esirgemek istemezsiniz. Kızgınlığınız geçtiğinde, çocuğunuzun yanına gidip “Biraz önce sana öyle bağırmamam gerekirdi. Yaptığın şeye öyle kızdım ki, bir an kendimi kontrol edemedim. Sana söz verdiğim halde seni parka götürmekten bu yüzden vazgeçtim” gibi bir açıklama yapmak çocuğuna nasıl gelir? En önemlisi ona özür dilemeyi öğretmiş olursunuz, hataları telafi etmenin yolları olabileceğini göstermiş olursunuz. Böylece benzer durumlarda onun da sizden özür dilemesinin yollarını deneyimlemiş olur.