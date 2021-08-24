Özür grubu atama sonuçları için bugün gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Gelen son dakika haberiyle binlerce öğretmenin başvurduğu mazerete bağlı yer değiştirme tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Bunun ardından özür grubu atama sonuçlarını bekleyen adaylar 2021 MEBBİS eş durumu tayin sonuçları sorgulama sayfasını araştırmaya başladı…

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özür grubu atama ve tayin sonuçları için binlerce adayın meraklı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla eş durumu (özür grubu ve mazeret ataması) atamalarının erişime açıldığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

2021 MEBBİS EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN