Türkiye Özyeğin Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak

Özyeğin Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

Özyeğin Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi alacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü 4 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

01 Eylül 2021, Çarşamba 17:16 Son Güncelleme:
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Özyeğin Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

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