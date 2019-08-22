Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayınlandı!

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ne öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 6 Eylül’de sona erecek. İşte ilanın detayları…

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümüne öğretim görevlisi alınıyor. Başvuru yapacak adayların lisans derecesini eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede Endüstri Mühendisliği alanında almış olma, Endüstri Mühendisliği veya İşletme alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olma, üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde en az 2 farklı ders vermiş olma, finans alanında belgelendirilebilir bilgi birikimine sahip olma şartlarını taşımaları gerekiyor.

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