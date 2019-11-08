Ozzy Osbourne yeni şarkı çıkardı: Under The Graveyard

Grammy ödüllü şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne yeni şarkısı Under The Graveyard'ı bugün yayınlandı.

10 yıl aradan sonra ilk defa solo single yayınlayan Osbourne, Ordinary Man isimli yeni albümünü 2020 yılında hayranlarıyla paylaşacağını açıkladı.

1991 yılında yayınladığı başarılı albüm No More Tears'dan sonra yaptığı en önemli albüm olduğunu açıkladığı Ordinary Man, Los Angeles’ta kaydedildi. Gitarda ünlü yapımcı Andrew Watt, bas gitarda Guns N’ Roses grubundan Duff McKagan ve bateride Chad Smith yer aldı.

Ozzy Osbourne’un yeni şarkısı Under The Graveyard şimdi tüm dijital platformlarda!

Heavy metal müziğin ustalarından Ozzy Osbourne, Black Sabbath grubunda gösterdiği performans sayesinde Karanlığın Prensi lakabını aldı. 1970'lerden günümüze kadar ününü korumayı başaran Osbourne, yeni neslin de favori müzisyenleri arasında.