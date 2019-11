Ozzy Osbourne yeni şarkı çıkardı: Under The Graveyard

Ozzy Osbourne yeni şarkı çıkardı: Under The Graveyard Grammy ödüllü metal müzik efsanesi Ozzy Osbourne, yıllar sonra Under The Graveyard'ı yayınladı. Ozzy Osbourne, Ordinary Man isimli yeni albümünü de 2020 yılında hayranlarının beğenisine sunacak.