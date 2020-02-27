Ozzy Osbourne yeniden albüm hazırlığında

Karanlığın Prensi olarak adlandırılan rock efsanesi Ozzy Osbourne, sosyal paylaşım platformu Reddit'in soru-cevap bölümüne katıldı. Osbourne, sağlık problemlerinin ardından yeniden stüdyoya dönmek istediğini söyledi. 71 yaşındaki Ozzy Osbourne, 'Yeni bir albüm hazırlıyorum çünkü turneye çıkamıyorum. Müzik yapabiliyorum. Ordinary Man bana çok şey öğretti. İnsanlar mutsuz olduklarında en iyi şarkıları yazdıklarını söylüyorlar ve geçen yıl mutsuzdum. Gelecek ay başka bir albüm yapacağım' dedi.

Ozzy Osbourne, sağlık sorunları nedeniyle düzenlediği turnenin Kuzey Amerika ayağını iptal etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Osbourne'un parkinson hastası olduğu açıklanmıştı.

Ordinary Man albümünde neden bir 'veda' havası olduğunu, Ozzy Osbourne şu sözlerle açıkladı:

Boyun ameliyatımdan sonra kendimi çok üzgün hissettim. Acı içinde olduğum için mutlulukla ilgili yazamayacaktım.

Osbourne, 2019'un onun için 'cehennem' olduğunu itiraf etti.





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