KPSS sonuçları 16 Eylül Perşembe günü itibariyle açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamanın ardından milyonlarca aday Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına erişime ulaşırken, pek çok kişi P2 ile tercih edilebilen bölümler neler? araştırması yapmaya başladı. İşte, KPSS P2 puanı hesaplama ve P2 puanıyla alım yapan kurumlar…

KPSS P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

SPK Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası.

KPSS P2 PUANI NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: Yüzde 60 Genel Kültür: Yüzde 40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında Yüzde 60 Genel Yetenek, Yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.



