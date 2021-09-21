Kültür & Sanat Pablo Picasso'nun kızı 9 eserini Fransa'ya verdi

Pablo Picasso'nun kızı 9 eserini Fransa'ya verdi

Kültür & Sanat

Pablo Picasso'nun kızı 9 eserini Fransa'ya verdi

Ünlü ressam Pablo Picasso'nun kızı Maya Ruiz-Picasso, İspanyol ressamın 9 eserini Fransa'ya verdi. Veraset vergisi olarak teslim edilen eserler, Picasso Müzesi'nde sergilenecek.

21 Eylül 2021, Salı 15:42 Son Güncelleme:
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Pablo Picasso'nun kızı Maya Ruiz-Picasso, ünlü ressamın sekiz eseri ve bir çizim kitabını veraset vergisi olarak Fransız devletine verdi. İspanyol ustanın altı tablosu ve iki heykeli, Paris'teki törenle devlete ait Picasso Müzesi'ne teslim edildi. Euronews'in haberine göre; eserler 86 yaşındaki Maya Ruiz-Picasso'nun miras haklarını ayni olarak ödemesini sağlıyor. Vergi gizliliği nedeniyle tabloların değeri paylaşılmadı. Kültür Bakanı Roselyne Bachelot ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Picasso Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Bachelot, bağışı, son yılların en önemlilerinden biri olarak nitelendirdi.

Eserler arasında Maya'yı çocukken gösterdiği tahmin edilen lolipoplu bir çocuğu sandalyenin altında otururken resmeden tablo da bulunuyor. Torunu Olivier Widmaier Picasso'ya göre, bu, İkinci Dünya Savaşı arifesinde korkunç bir dünyayı temsil ediyor.

2022'DE SERGİLENECEK

Tabloların en eskisi 1895 tarihli, aynı zamanda ressam olan babası Don Jose Ruiz'in geleneksel bir portresi. En yenisi ise, 91 yaşında ölümünden iki yıl önce, 1971 yazına ait kübist bir portre olan Bir Adamın Başı.

Eserler, Nisan 2022'den itibaren sanatçının dünyadaki en büyük koleksiyonuna sahip olan Picasso Müzesi'nde sergilenecek.

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