Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz paçanga böreği tarifi, hep hızlıca yapabileceğiniz hem de tadına doyamayacağınız bir lezzet. Peki, paçanga böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız paçanga böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Paçanga böreği malzemeler

1 adet hazır yufka

1 adet domates

1 adet yeşilbiber

1 adet kırmızı kapya biber

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

150 gram doğranmış pastırma

Kızartmak için;

Yarım çay bardağı sıvı yağ

PAÇANGA BÖREĞİ YAPILIŞI

İlk olarak paçanga böreğinin iç harcı hazırlanır. Biberler küçük küçük doğranarak az sıvı yağda sotelenir ve derin bir kap içerisine alınır. Dilerseniz çiğden de koyabilirsiniz ama ben 1-2 dakika önceden pişirmeyi tercih ediyorum. Biberler biraz soğuduktan sonra kabuğu soyulan ve küp küp doğranan domatesler, kaşar peyniri ve pastırmalar eklenip karıştırılarak iç harcı hazırlanır.

Yufka ile börekler sarılır. Yufka büyüklüğüne göre 6 veya 8 üçgen parçaya bölünür. Her parçaya iç harcından bolca yerleştirilerek sigara böreği sarar gibi fakat daha irice sarılır.

Hazırlanan paçanga börekleri kızartılır. Hazırlanan börekler bol sıvı yağda kızartılır.



