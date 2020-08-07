Pastırmanın en güzel hali: Paçanga böreği tarifi

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Paçanga böreği tarifi

Paçanga böreği malzemeleri

3 yufka

200 gram dil peyniri

200 gram çemensiz pastırma

2 domates

2 yeşil biber

1 yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 su bardağı ayçiçeği yağı

Paçanga böreği yapılışı

Yufkaları üst üste serin ve dört eşit parçaya ayırın. Sonra 12 eşit üçgen yufka parçası elde edin. Çemensiz pastırmayı küçük parçalar halinde dilimleyin. Dil peynirini de uzun ince parçalar halinde kesin. Kabukları soyulmuş domatesleri küp küp doğrayın. Biberleri ortadan ayırarak ince parçalar halinde kesin. Süt ve yumurtayı bir kasede çırparak üçgen yufkaların üzerine sürün. Üçgenlerin geniş taraflarına bir dilim pastırma koyun. Bir parça dil peyniri, domates ve yeşilbiber de ekleyin. Ardından yufkanın kenarlarını içe doğru katlayarak sarın. Yağı tencerede kızdırın ve böreklerinizi yağda kızartın.



