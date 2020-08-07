Pastırmanın en güzel hali: Paçanga böreği tarifi
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07 Ağustos 2020, Cuma 13:34 Son Güncelleme:
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Paçanga böreği tarifi
Paçanga böreği malzemeleri
- 3 yufka
- 200 gram dil peyniri
- 200 gram çemensiz pastırma
- 2 domates
- 2 yeşil biber
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağı süt
- 1 su bardağı ayçiçeği yağı
Yufkaları üst üste serin ve dört eşit parçaya ayırın. Sonra 12 eşit üçgen yufka parçası elde edin. Çemensiz pastırmayı küçük parçalar halinde dilimleyin. Dil peynirini de uzun ince parçalar halinde kesin. Kabukları soyulmuş domatesleri küp küp doğrayın. Biberleri ortadan ayırarak ince parçalar halinde kesin. Süt ve yumurtayı bir kasede çırparak üçgen yufkaların üzerine sürün. Üçgenlerin geniş taraflarına bir dilim pastırma koyun. Bir parça dil peyniri, domates ve yeşilbiber de ekleyin. Ardından yufkanın kenarlarını içe doğru katlayarak sarın. Yağı tencerede kızdırın ve böreklerinizi yağda kızartın.