Görünce yemek isteyeceksiniz: Padişah yastığı tatlısı tarifi

Tadını çok seveceğiniz ve hatta bağımlılık yaratacak bir lezzete sahip olan padişah yastığı tatlısı tarifi evde yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için padişah yastığı tatlısı tarifi arıyor ya da padişah yastığı tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Padişah yastığı tatlısı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Padişah yastığı tatlısı tarifi

Padişah yastığı tatlısı malzemeleri

4 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı sıcak su

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kreması için:

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

Şerbeti için:

3,5 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Padişah yastığı tatlısı yapılışı

Şerbet için olan şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynayana kadar pişirin. Kıvamı koyulaşınca limon suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bu esnada krema için kek ve krem şantiyi güzelce çırpın ve katılaşması için buzdolabına kaldırın. Kek için yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın. Yumurta beyazlarını bir tutam tuz ilavesiyle kar gibi olana kadar çırpın. Yumurta sarılarına toz şekeri ekleyip karıştırın. Sıcak suyu da ilave edin ve iyice çırpın. Yumurta beyazı köpüklerini de söndürmeden kek hamuruna ilave edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da kek hamuruna ekleyin ve karıştırın. Kek kalıbına yağlı kağıt serin ve kek hamurunu kalıba aktarın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra keki fırına verin. Pişen keki fırından çıkarıp soğumasını bekledikten sonra ikiye bölün. Şerbetin yarısını alt tabana dökün. Üzerine krem şantinin tamamını yayın. Kekin üst tabanını sekiz parçaya bölüp krem şantinin üzerine yerleştirin. Kalan şerbeti de kekin üzerine dökün ve dilediğiniz gibi süsleyin.

Tatlınızı buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.



