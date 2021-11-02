POMEM mülakat sonuçları, KPSS ve fiziki yeterlilik sınavının ardından Polis Meslek Eğitim Merkezlerine giden son dönemeç olarak görülüyor. Sonuçlarda başarılı olan 8 bin aday en az 6 aylık eğitimin ardından polislik yapmaya başlayacak. Aylardır büyük merak içinde bekleyen adaylara müjdeli haber, Bakan Soylu’dan gelmişti. İşte, 27. dönem POMEM sonuç sorgulama sayfası pa.edu.tr…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve ön lisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın eğitim alarak polislik mesleğini icra etmeye başlayacak.

POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin aylardır devam eden heyecanlı bekleyiş sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından POMEM sonuçları https://www.pa.edu.tr/ internet adresi üzerinden açıklandı.

27. DÖNEM POMEM SONUÇ SORGULAMA SAYFASI PA.EDU.TR İÇİN TIKLAYIN

Polis Akademisi resmi internet sayfasından yapılan açıklamada "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir." ifadelerine yer verildi. İşte, açıklamanın tamamı

"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

AK Parti Tokat İl Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerden Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarıyla ilgili gelen soru üzerine mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını belirterek "Galiba 20nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylülün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" demişti…

POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

POMEM eğitim ve öğretim süresi en az 6 aydır. Bu bağlamda sömestr tatili ile beraber başlama ve bitiş tarihleri bu sürenin dışında kalır. Alınacak 6 aylık eğitim ile beraber polis mertebesi kapsamında aday görevine başlar. Lise mezunu olmak ile birlikte ön lisans ya da lisans kapsamında KPSS üzerinden sınava girmek yeterlidir.