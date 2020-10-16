MasterChef lezzetlerinden: Paella tarifi

İspanyolların en bilindik pilavlarından biri olan paella tarifi birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için paella tarifi arıyor ya da paella nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Paella yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

Paella tarifi

Paella malzemeleri

2 orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

2 orta boy domates

5 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram karides (tercihen jumbo)

200 gram midye içi

200 gram kalamar

3 adet küçük boy ahtapot

1 su bardağı bezelye

1 çay bardağı kırmızı şarap

1 tutam safran

1.5 su bardağı pirinç

3 su bardağı sebze suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Çeyrek demet maydanoz

Paella yapılışı

Soğan küçük küpler halinde yemeklik doğranır ve ezilen sarımsaklar ince ince kıyılır. Kabukları soyulan domatesler küp küp kesilir. Deniz ürünleri dikkatli bir şekilde ayıklandıktan sonra bol suda yıkanır. Deniz mahsüllerinin fazla suyu bir kağıt havlu yardımıyla kurulanır. Sebze suyu kısık ateşte kaynatılır. Zeytinyağının yarısı tabanı kalın ve geniş bir tavanın içine dökülür, kızması beklenir. Soğan ve sarımsaklar sotelenir. Pirinçler bol suda yıkanır ve süzüldükten sonra tavaya alınır. Ardından üzerine küp küp doğranan domatesler eklenir ve karıştırılarak kavrulur. Kırmızı şarap ve safran yüksek ateşte çektirilir. Kırmızı şarap ve safran karışımına sıcak sebze suyunun yarısı eklenir ve tuz ile karabiber eklenerek kısık ateşte pişmeye bırakılır. Başka bir tavada kalan zeytinyağı kızdırıldıktan sonra tüm deniz ürünleri eklenir ve yüksek ateşte sotelenir. Pilav tenceresine alınan deniz ürünlerinin bezelye ve kalan sebze suyu eklenir. Tüm malzemeler kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilir. Suyu çekilen paella üzerine maydanoz kıyılarak servis edilir.



