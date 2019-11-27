Paha biçilmez skandal

1 milyar Euro'luk soygun

Almanya Dresten’deki Grünes Gewölbe (Yeşil Kasa) Müzesi, Avrupa’nın 18’inci yüzyıla ait en değerli hazine koleksiyonunu barındırıyordu. Yetkililer, müzeyi “Çok sıkı güvenlik önlemleri var. Bu müze asla soyulamaz” diye tanıtıyordu.

Önceki gün hırsızlar müze yakınındaki köprünün ayağına gizlenen güç santralini patlatıp alarm sistemi devre dışı bıraktı. Sonra da pencere önündeki demir parmaklığı kesip camı kırarak içeri girdiler. Yükte hafif, pahada ağır mücevherleri toplayıp kaçtılar. Soygun sadece 6 dakika sürdü.

Panik butonuna basılmadı

Müze güvenliğinin soygunda panik butonuna basmak yerine polisi arayarak zaman kaybettiği ortaya çıktı. Hırsızların, gizli güç santralinin yerini bilmesi içeriden bilgi aldıklarını ortaya çıkardı. Bu basit önlemlere rağmen “Güvenliğimiz çok iyi” diyen müze yetkilileri, mücevherlere sigorta yaptırmamıştı.

Yetersiz önlem tepkisi

Bu gelişmeler üzerine; Almanya’da kıyamet koptu. Alman basını, müzede yedek güç sisteminin olup olmadığını sorgulayarak önlemlerin yetersizliğini ‘skandal’ olarak niteledi. Paha biçilemeyen mücevherlerin basit önlemlerle korunmasının yanı sıra Başbakan Angela Merkel’den de konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi tepkileri artırdı.

Aynı çeteden soygun

Almanya daha önce de benzer bir müze soygunuyla sarsılmıştı. 2017’de başkent Berlin’de soyguncular Bode Müzesi’ne girmişti. Heykel, madalya ve sikkelerin yanı sıra Bizans dönemi eserlerle dolu müzede soyguncular sadece 100 kiloluk bir altın parayı çalmıştı.

Üzerinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in portresi bulunan ve yüzde 99.9’luk altın oranıyla Guinnes Rekorlar Kitabı’na giren para, 3.5 milyon Euro değerindeydi. “Satılması imkansız” denilen para bir daha ortaya çıkmamıştı. İki soygunu da aynı ekibin yaptığı sanılıyor.