Pahalı gelişim!

İlk jenerasyonu 1998 yılında yollara çıkan Toyota Yaris, 2011 yılı sonlarında üçüncü nesline kavuştu. İlk tanıtıldığı zaman geniş iç hacmi, keyifli sürüşü ve pratik yapısıyla çok konuşulan bir model olan Toyota Yaris, sonraki yıllarda kendisine çok benzeyen rakiplere kavuştu. 1.3 litrelik benzinli motoruyla beraber CVT otomatik şanzıman (Multidrive) opsiyonu sunan Yeni Yaris, 1.4 D-4D dizel motorlu versiyonunda ise 6 kademeli robotize otomatik şanzıman (Multimode) seçeneği bulunuyor. Toyota’nın sorunsuzluk imajını arkasına alan model B segmenti hatcback rekabetine hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Tasarım

Yeni Yaris hiçbir neslinde olmadığı kadar agresif çizgilerle geldi. Eskiden Yaris için en önemli konu iç mekan ferahlığıydı. Fakat bu disiplinde pek çok yeni model Yaris ile yarışır duruma geldi ve Toyota’nın artık daha fazlasına ihtiyacı var. Japon üretici bu küçük modeli üst segmentteki modelleri gibi tasarlayarak daha olgun göstermeyi tercih etmiş. Önceki jenerasyonlardan daha yatık A sütunu kullanılarak Yaris’in daha sportif bir görüntüye kavuşması sağlanmış. Toyota logosu odaklı ön tasarımda, farların ve ızgaranın yapısı güncel Toyota tasarım dilini tanımlıyor. Yeni tasarımın 0,287 cd’lik sürtünme katsayısı, Yaris’in ekonomi yapmasına da yardımcı oluyor.

Yaris’in profil görünümünde ilk olarak baktığımız nokta tavanın arka kısmının yüksek yapısı oluyor. İlk nesil Yaris tasarlanırken arka koltuklarında 190 cm boyundaki bir insanın yolculuk edebilmesi hedeflenmişti. Yeni Yaris bu geleneği devam ettirecek kadar yüksek bir tavan yapısına sahip. Tavanın sonlandığı noktadaki spoyler araca şık bir hava katıyor. Olgunlaşan Yaris, arka kısmında da bu etkileri gösteriyor. Bagaja taşınmış plakalığın üzerindeki krom kısım ve tamponun alt kısmının kıvrımlı yapısı dikkat çeken öğelerden. 3885 mm uzunluğundaki Yaris, Japon rakipleri Honda Jazz’dan 15 mm daha kısa iken Nissan Micra’dan 10,5 cm daha uzun. 286 litrelik bagaj hacmiyle Nissan Micra ile hemen hemen aynı kapasitedeki Yaris, Honda Jazz’ın 399 litrelik bagaj hacminin karşısında bir hayli geride.

İç mekan

Yüksek bir oturma pozisyonuna sahip olan Yaris, basitliğe ve kullanışlılığa önem verilerek tasarlanmış. Sert plastik malzemelerin kullanıldığı konsol ve kapıların iç kısmı hakkında övgü dolu sözler söylemek mümkün değil. Malzeme kalitesi konusunda Avrupalı rakiplerinin pek çoğu Yaris’in önünde. İç mekanda ilk olarak eski Yaris’lerden farklı olarak geleneksel yerinde olan gösterge panelini fark ediyoruz. Bu tarz kesinlikle daha iyi! Test aracımızın orta konsolunda opsiyonel olarak satın alınan Touch&Go sistemi bulunuyor. Geri görüş kamerası, navigasyon işlevlerinin yanında ses sistemini de kontrol edebiliğimizi sistem, cep telefonları ile eşleşerek fotoğraf ve müzik albümlerinizi görebiliyor en önemlisi de internete erişebiliyor. Güneş ışığında bazen az görünen ekranda daha parlak bir yapı tercih edilse daha iyi olurmuş. Bol sayıda eşya gözüne sahip olan Yaris, kullanımı kolay kumanda panelleriyle kullanıcı dostu bir otomobil.

Motor



CVT şanzımanlı test aracımızda bu vites seçeneği ile satın alabileceğiniz tek motor seçeneği olan 1.3 litrelik benzinli motor görev yapıyor. 1329 cc’lik motor 30 cc hacim farkı yüzünden 1.3 litre ve altı motora sahip otomobillerin ödeyeceği MTV vergi diliminden yararlanamıyor. 6000 d/d’de 97,6 hp güç üreten dört silindirli ünite, 125 Nm’lik maksimum torkunu 4000 d/d’de verebiliyor. Manuel olarak da 7 kademeye hükmedebildiğimiz CVT ünite ile büyük uyum gösteren motor ekonomik olarak gayet başarılı. Testimizin sonunda 6 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine imza atan model sakin otoyol sürüşlerinde bu değeri 5 litre civarına çekiyor.

Konfor ve yol tutuş

Orta sertlikteki süspansiyonlarıyla bu segmentin müşterilerini memnun edecek bir yapıya sahip olan Yaris, sert darbeleri emme konusunda çok da başarılı değil ama bu sadece Yaris’in değil rakiplerinin de pek çoğunda olan ortak bir problem. Bu sınıftaki yol tutuşuyla öne çıkan modellerin oldukça gerisinde olması bizi şaşırtmıyor çünkü Yaris pratikliği ile ön plana çıkan bir model. Başarılı dönüş çapı ile şehir içinde rahat manevralar yapılabilen model yüksek hızlardaki stabil sürüşü ile de beğeni topluyor. Siz yine de yüksek hızlara çıkarken dikkat edin çünkü biraz hızlı girdiğiniz virajlarda Yaris bolca önden kayma yaşıyor ve ESP sistemi standart olarak hiçbir versiyonda sunulmuyor.

Kolay ayarlanan sürüş pozisyonuyla sürücüsünü memnun eden model, arkada oturan yolcularına da çok sıkıntı yaşatmıyor. Sunduğu diz mesafesi bu sınıf için gayet yeterli. Ayrıca arkada oturan yolcunun baş mesafesi konusunda da endişe etmesine gerek yok.

Güvenlik

Toyota’nın üçüncü jenerasyonunu satışa sunduğu Yaris modeli EuroNcap çarpışma testinden 5 yıldız aldı. Önden çarpışma testinde Yaris’in yolcu kabini sağlam kaldı. Mankenlerin diz ve uyluk bölgesi iyi bir şekilde korundu. Benzer koruma farklı boylardaki mankenlerde ve değişik oturma pozisyonlarında da tekrarlandı. Maksimum puanlar sürücünün korunmasında kazanıldı. Yan bariyer çarpışma testinde mankenin vücudu iyi korundu. Yan direk çarpışma testinde ise yan hava yastığı tavan sütununa hafif miktarda sıkıştı ve araç bu yüzden ceza puanları aldı. Bu testte mankenin göğüs bölgesindeki korumanın ortalama puanlar aldığı görüldü. Arkadan çarpışmalarda oluşan kamçı etkisine karşı ise Yaris koltukları ortalama koruma sağlayabildi.

Yorum-Selim ERKEK

Klasik otomatik şanzımanın yüksek yakıt tüketiminden kaçanlar için en iyi tercih CVT şanzımanlar. Robotize şanzımanların konforsuzluğu yok ve çift kavramalı şanzımanlar kadar yüksek fiyat etiketine sahip değiller. Tüketim değerleri ile manuel şanzımanlara yakın, bazen daha da iyi değerler yakalıyorlar ve gayet kararlı çalışıyorlar. Eğer bu şanzımanı B segmenti bir modelde alacaksanız genelde Japon markalara yöneleceksiniz demektir. Nissan Micra, Honda Jazz ve Toyota Yaris’de kullanılan bu şanzıman tipi üç markada da iyi işler çıkarıyor. Toyota Yaris kullanışlı bir otomobil ancak benim gözüme takılan bazı sorunları var. Birincisi koltukların alt kısmını örten kaplamanın kaba görüntüsü, ikincisi büyük navigasyon ekranının zor okunan yapısı ki gündüzleri far yakma alışkanlığı olanlar bu ekranı hiç göremiyorlar çünkü otomatik olarak parlaklığını azaltıyor, son olarak da standart donanımındaki ciddi eksiklikler. Bu fiyat etiketiyle satılıyorsa Yaris çok daha donanımlı olmalıydı!

Yorum-Tulu DARICAN

Yaris bütünüyle bakıldığında iyi bir otomobil. Ancak yüksek fiyatını göz önüne aldığınızda segmentinde çok daha iyi fiyat performans oranına sahip otomobiller olduğunu göreceksiniz. Yaris’in iç mekan kalitesi sınıf standartlarını karşılıyor. Fakat beklentileri yüksek tutmamakta fayda var. Özellikle koltukların zemin ile arasında kalitenin düşük olduğunu gözlemledik. Otomobilin en başarılı bölümü ise motoru ve şanzımanı... 1.33 litrelik motor vergi avantajını kıl payıyla kaçırsa da ekonomisi ile göz dolduruyor. CVT şanzımansa konforlu sürüş arayanları tatmin edecektir. Keza şanzımanın yakıt tüketimini klasik otomatik şanzımanlara göre arttırmaması da olumlu.





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