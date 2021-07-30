Türkiye Pakdemirli: Dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin

Pakdemirli: Dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin

Türkiye

Pakdemirli: Dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin" dedi.

30 Temmuz 2021, Cuma 23:41 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Canımız yandı. Nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. http://GelecegeNefes.com adresine gelerek yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin" ifadelerini kaydetti.

DHA

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