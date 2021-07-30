Pakdemirli: Dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Canımız yandı. Nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. http://GelecegeNefes.com adresine gelerek yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin" ifadelerini kaydetti.

DHA