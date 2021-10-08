Paket teslimatı da yapabilecek uçan robot geliştirildi

Leonardo ya da kısaca Leo adındaki yeni nesil robot uçuyor, kaykay biniyor ve ip üstünde yürüyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni robot tanıtıldı.

Adını Legs onboard drone'nun kısaltılmış halinden alan 'Leonardo' adlı robotun hem yürüme hem de uçma özelliği bulunuyor.

İki özellik arasında kolayca geçiş yapabilen robot ayrıca cambaz gibi ipte yürüyebiliyor, zıplayabiliyor ve hatta kaykay sürebiliyor.

Robot, yaptığı karmaşık hareketlerle teknoloji dünyasının ilgisini çekti.

Normal iki ayaklı robotlar, insanlar gibi atlama, koşma ve hatta merdiven çıkma gibi aynı hareketleri yapabiliyor, ancak engebeli arazide engele takılıyor.

Leo'nun uçma özelliği de burada devreye giriyor ve zorlu araziyi kolayca aşabiliyor.

Çok modlu hareket kabiliyetine sahip Leo, mevcut özellikleri arasında geçiş yaparak zorlu ortamlarda geleneksel robotlardan daha verimli bir şekilde hareket edebiliyor.

75 santimetre boyundaki Leo'nun omuzlarında 4 pervaneli bir motor ve karmaşık hareketleri yapabilmesini sağlayan çok eklemli bacakları bulunuyor.

Geliştirmecileri "Leonardo gibi robotların zorlu arazilerin üstesinden gelebildiği için uzay araştırmalarında kullanılacağını düşünüyorum. Ama daha sonra robotlar günlük hayatımızda da daha fazla yer alacak. Onları paket teslimatı ya da evdeki günlük işlere yardım ederken göreceğiz" dedi.