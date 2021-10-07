Dünya Pakistan 5.9'luk depremle yerle bir oldu! 6'sı çocuk 20 kişi öldü

Pakistan 5.9'luk depremle yerle bir oldu! 6'sı çocuk 20 kişi öldü

Dünya

Pakistan 5.9'luk depremle yerle bir oldu! 6'sı çocuk 20 kişi öldü

Pakistan'daki depremin büyükliğü 5,9 olarak duyuruldu. Depremde 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300’ün üzerinde kişi yaralandı. Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi.

07 Ekim 2021, Perşembe 08:14 Son Güncelleme:
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300’ün üzerinde kişi yaralandı.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman’da da hissedildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi.

Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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