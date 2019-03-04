Pakistan hava sahasını uçuşlara yeniden açtı

Geçtiğimiz hafta Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren gerginliğin ardından Pakistan hava sahasını sivil uçuşlara kontrollü bir şekilde kapatmıştı.

MAHSUR KALMIŞLARDI

Uçuşların durdurulmasının ardından farklı ülkelerden evlerine dönmek isteyen yaklaşık 800 Pakistan vatandaşı Tayland’daki Bangkok Havalimanı'nda mahsur kalmıştı. Pakistan Sivil Havacılık İdaresi (CAA) bugün Pakistan’ın hava sahasını uçuşlara yeniden açtığını duyurdu. Havaalanında 6 gündür bekleyen Pakistanlılar evlerine dönmeyi bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde 14 Şubat’ta terör saldırısı düzenlenmiş, 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Hindistan makamları, saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmuş, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini ileri sürmüştü. Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı.

Çarşamba günü iki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurmuştu. Yaşanan gerilimin ardından Pakistan hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

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İSLAMABAD (İHA)