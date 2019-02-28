  • Haberler
  • Dünya
  • Pakistan-Hindistan arasındaki tren seferleri durduruldu

Pakistan-Hindistan arasındaki tren seferleri durduruldu

Hindistan’ın Delhi kentiyle Pakistan’ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi’nin seferleri durdurulduğu açıklandı

28 Şubat 2019, Perşembe 10:13 Son Güncelleme:
A A
Pakistan-Hindistan arasındaki tren seferleri durduruldu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, seferlerin iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle bugünden itibaren durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlanacağı bilgisine de verildi.

Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan hat, Pakistan ve Hindistan demir yolları tarafından ortak işletiliyor.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.