Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 10 ölü

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 5 Hint askeri, 3 Pakistanlı asker ve 2 sivil öldü.

Pakistan basınında yer alan habere göre, Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Keşmir Kontrol Hattı'ndaki Leepa kasabasında Hindistan tarafından açılan ateşe Pakistan'ın karşılık verdiği ve çıkan çatışmada 5 Hint askeri ve 3 Pakistanlı askerin öldüğü bildirildi.

Sınırdaki Poonch köyünde de Hindistan tarafından Pakistan'a atılan havan topu nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i 2 birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

AA