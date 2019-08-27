Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 2 ölü,3 yaralı

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya kanadı ISPR tarafından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yaralıların tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldığının belirtildiği açıklamada ölenlerin kimlikleri Abdul Jalil (45) Nausheen Fatima (3) olarak aktarıldı.

İSLAMABAD (İHA)