Pakistan Hint pilotu serbest bıraktı

Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ı serbest bıraktı

01 Mart 2019, Cuma 18:52 Son Güncelleme:
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Pakistan Hint pilotu serbest bıraktı

Pakistan ile Hindistan arasındaki krizde tansiyon düşüyor. Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ı serbest bıraktı.

SINIR KAPISINDA İADE TÖRENİ

İki ülke arasındaki Wagah sınır kapısında gerçekleşen iade töreninde Varthaman evrak işlerinin tamamlanmasından sonra kendi ülkesinin yetkililerine teslim edildi. Varthaman’ın sivil kıyafetler içerisinde Hindistan’a teslim edilmesi ise dikkat çekti. 

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü kamplarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Pakistan tarafı ise sınır ihlalini kınayarak ikinci bir ihlal olduğunda karşılık vereceklerini açıkladı.

'İYİ NİYET GÖSTERGESİ'

Çarşamba günü yine Hindistan sınırı ihlal etmiş, Pakistan da 2 Hint uçağını düşürmüş Hint pilot Abhinandan Varthaman’ı esir almıştı. Pakistan Başbakanı Imran Khan’da “iyi niyet göstergesi” olarak pilotu serbest bırakacaklarını açıklamıştı. 

İHA

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