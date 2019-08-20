  • Haberler
  • Dünya
  • Pakistan: Kontrol hattında 6 Hint askeri öldürüldü

Pakistan: Kontrol hattında 6 Hint askeri öldürüldü

Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali gerekçesiyle Keşmir’de kontrol hattında çıkan çatışmada 6 Hint askerinin öldürüldüğünü açıkladı

20 Ağustos 2019, Salı 19:28
A A
Pakistan: Kontrol hattında 6 Hint askeri öldürüldü

Geçtiğimiz aylardan beri iki ülke arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan’ın ateşkes ihlallerinin ‘uygun bir şekilde’ yanıtlandığını duyurdu.

İKİ SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Ghafoor’a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dâhil olmak üzere, 6 Hint askeri öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.

Pakistan (DHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...