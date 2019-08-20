Pakistan: Kontrol hattında 6 Hint askeri öldürüldü

Geçtiğimiz aylardan beri iki ülke arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan’ın ateşkes ihlallerinin ‘uygun bir şekilde’ yanıtlandığını duyurdu.

İKİ SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Ghafoor’a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dâhil olmak üzere, 6 Hint askeri öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.

Pakistan (DHA)