Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kureyşi, Çinli mevkidaşına işgal altındaki Filistin topraklarında giderek kötüleşen güvenlik ve insani durumdan ciddi endişe duyduğunu iletirken, bu durumun Orta Doğu’da barış ve güvenlik için büyük bir tehdide dönüştüğünü söyledi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden masumlara ve işgal altındaki topraklarda silahsız sivillere ve çocuklara karşı uyguladığı şiddetli saldırıların insani normlara ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Kureyşi, uluslararası toplumu İsrail’in saldırılarını durdurmak, sivilleri korumak, tarafları bir araya getirmek ve sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve iki devletli vizyon temelinde adil ve kalıcı çözümü için bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

Kureyşi, Sudan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Kureyşi ayrıca Filistin meselesini Sudan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla da ele aldı. Kureyşi ile Sudan Dışişleri Bakanı Meryem es-Sadık el-Mehdi, tüm uluslararası forumlarda Filistin meselesinin barışçıl şekilde çözümü ve İsrail’in saldırganlığına karşı birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldı. Öte yandan Kureyşi ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Hasan Şukri yaptıkları görüşmede Filistin’deki durumun yatıştırılmasının en önemli öncelikleri arasında yer alması konusunda anlaştı.

Kudüs ve Gazze’deki olaylar

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00’e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs’tan bu yana İsrail’in Gazze saldırılarında 40’ı çocuk, 140 Filistinli hayatını kaybetti.

AA