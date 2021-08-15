Dünya Pakistan: Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız

Pakistan: Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız

Dünya

Pakistan: Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. Şah Mahmud Kureyşi, 'Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız.' dedi.

15 Ağustos 2021, Pazar 16:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat, saha gerçekleri ve Pakistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız." dedi.

 Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da basın açıklaması yapan Kureyşi, Afganistan'da favorilerinin olmadığını ve komşuyla iyi ilişkiler istediklerini söyledi.

Kureyşi, Afganistan'daki sorunun çözümünün askeri olmaması, tüm problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki durumun hızlı şekilde değiştiğini dile getiren Kureyşi, Afganistan meselesini yakında Çin, İran, Özbekistan, Türkmenistan ve Hindistan gibi komşu ülkelerle görüşeceklerini bildirdi.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da daima kolaylaştırıcı rol oynadığını ve buna devam edeceğini belirterek, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin normal şekilde çalıştığını söyledi.

İlgili Haberler
Taliban, başkent Kabil'e girdi! Fotoğraflar geldi! ABD Büyükelçiliği'nin yanında dumanlar yükseliyor



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ilgili Rusya'dan flaş açıklama