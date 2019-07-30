Pakistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 5 kişi ve 12 sivil hayatını kaybetti. Pakistan ordusu uçağın rutin bir eğitim uçuşunda olduğunu, uçağın düşmesine neyin sebep olduğuna dair henüz net bir bilgiye sahip olunamadığını açıkladı.

Devlete ait acil serviste görev yapan Farooq Butt, 15 kişinin daha yaralandığını söyledi. Kurtarma yetkilileri, yaralananların bazıları kritik olduğu için ölü sayısının artabileceğini aktardı.



