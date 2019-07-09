Pakistan'ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde gün içerisinde 4 farklı cinayet gerçekleştirildi. Aralarında bir gazetecinin de olduğu dört kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Öldürülen 3 kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmazken, saldırıya uğrayan gazetecinin ise BOL kanalında çalışan Mureed Abbas isimli spiker olduğu kaydedildi.

Jinnah Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gazetecinin bu hastaneye kaldırıldığını ancak hastaneye geldiğinde zaten yaşamını yitirmiş olduğu doğrulandı.

Polis ise, yaptıkları ilk olay yeri incelemesinde bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kaldırılmış olduğunu gördüklerini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

İHA