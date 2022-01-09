Pakistan'daki kar felaketinde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Araçlarında mahsur kalan kişilerin şimdi güvende olduğu ve rakımı 2 bin 300 metre olan bir bölgede insanlar için barakalar kurulduğu belirtildi.

Benzin ve su ihtiyacı artarken, civarda bulunan restoran ve oteller insanlara yiyecek ve battaniye yardımı yapıyor.









"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEYDİ"

Yakınlarda bulunan Nathiagali kasabasından bir yetkili Tarık Ullah, AFP'ye yaptığı açıklamada kısa sürede 1,5 metreye yakın kar yağdığını dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Bu kar değildi. Şiddetli bir kar bile yoktu ortada. Eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Çok sert rüzgarlar, kökünden sökülen ağaçlar ve çığlar vardı. Çevredeki insanlar dehşet içindeydi."

Acil servislerin aktardığına göre hayatını kaybedenler arasında 10 çocuk var. Ölenlerin en az altısının donduğu açıklandı. Diğerlerinin ise araçlarında ısınmaya çalışırken havasız kalarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Son günlerde bölgedeki aşırı kar yağışlarının çok sayıda izleyici çekmesi nedeniyle Mari'ye 100 binden fazla aracın girmiş olduğu açıklandı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Şeyh Raşit otoyolda bin civarında aracın mahsur kaldığını aktardı. Yerel polis, bunun da kentte ve etrafında yoğun bir trafik oluşturduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Raşit, video mesajında "15-20 yıldır ilk defa bu kadar çok kişi Mari'ye gitti ve bu da büyük bir krize yol açtı" dedi. Pakistan Başbakanı İmran Han da "trajik ölümler" nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

Han "Yaşanan trajedi hakkında soruşturma başlattık ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için yeni regülasyonlar getireceğiz" dedi. Muhalefet lideri Şahbaz Şerif ise yetkilileri turistlerin gelişiyle ilgili yeterli düzenleme yapmamakla eleştirdi.

Şerif, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Beceriksizlik hızla suça dönüşüyor" diye yazdı. Pencap eyalet hükümeti ise olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını söyledi.