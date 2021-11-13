Dünya Pakistan’da peş peşe bombalı saldırılar...

Pakistan’da peş peşe bombalı saldırılar...

Dünya

Pakistan’da peş peşe bombalı saldırılar...

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.

13 Kasım 2021, Cumartesi 15:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.

Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gençler ve Kadınlar: Muasır Medeniyet Seviyesi…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Avustralya'da uçak düştü!