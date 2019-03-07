Pakistan İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bildiride, ‘Ulusal Eylem Planı’ (NAP) kapsamında 182 medrese ve 34 okulun yönetiminin kontrolünün il yerel yönetimine aktarıldığı açıklandı. Bildiride ayrıca, 5 hastane, 163 bakımevi, 184 ambulans ve 8 ofisin de kontrolünün il yerel yönetimine aktarıldığı belirtildi.

Operasyonların NAP 2014 kapsamında devam ettiği; bu süreçte İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle ve emniyet teşkilatlarıyla birlikte hareket ettiği belirtilen bildiride, federal yönetimin yasadışı örgütlerle bağlantısı olan 44 kişiyi daha önce gözaltına aldığı bilgisi de yer aldı.

Pakistan İçişleri Bakanı Shehryar Khan Afridi ise düzenlediği basın toplantısında, operasyonların herhangi bir dış baskıdan bağımsız yapıldığını ve hükümetin yasaklı oluşumlarla ayrım gözetmeksizin mücadele ettiğini belirterek, “Kimsenin, Pakistan’ın içişlerine müdahale etmesine ve kendi çıkarları için kullanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA