Pakistan'da tren kazası, 30 kişi hayatını kaybetti
Gelen bir son dakika haberine göre, Pakistan'da meydana gelen bir tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.
07 Haziran 2021, Pazartesi 07:26 Son Güncelleme:
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AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Pakistan'da meydana gelen tren kazasında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, şehirler arası sefer yapan trenin kuzey Sindh eyaletindeki Daharki yakınlarında raydan çıktı. Pakistan'da meydana gelen tren kazasında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, tren raydan çıktı.
CNN International'ın demiryolu yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise, Sir Syed Express treni, Sindh eyaletinde tren istasyonları arasında Millat Express treniyle çarpıştı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.