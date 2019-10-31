Pakistan'da tren yangını faciası: 62 kişi öldü
Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Pakistan'da seyir halindeki bir trende meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında en az 62 kişi yaşamını yitirdi.
Yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının trenden atlamaya çalışırken öldüğü, kiminin de yangında hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Reuters Haber Ajansı yangının kahvaltı hazırlamak isteyen yolcuların kullandığı tüpün patlaması sonucu çıktığını bildirdi.