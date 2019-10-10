AA

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı.

Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.