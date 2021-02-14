Dünya Pakistan'dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Pakistan'dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Dünya

Pakistan'dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

14 Şubat 2021, Pazar 21:49 Son Güncelleme:
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan, Irak'ın Gara kentinde 13 Türk vatandaşının şehit edildiği iğrenç terör eylemini en sert biçimde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkı, Türk devletine, kardeş Türk halkına ve masum kurbanların ailelerine yürekten taziyelerini sunar. Pakistan, terör belasıyla mücadelesinde Türkiye halkıyla güçlü bir dayanışma içindedir." mesajı paylaşıldı.

AA

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