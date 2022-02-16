Posta.com.tr / Pakistan’ın Kim Kardashian’ı olarak tanımalanan sosyal medya yıldızı Qandeel Baloch, erkek kardeşi tarafından sözde öldürülmüştü. Gerçek adı Fauzia Azeem olan 26 yaşındaki Qandeel Baloch’u boğarak öldüren erkek kardeşi Muhammad Waseem, müebbet hapis almıştı. Cinayeti işlemesinin nedeni olarak ise ablasının ‘geleneksel kadın görünümüne ters düşerek ailesini utandırması’ bahanesini söylemişti.

Waseem’in 2019’da hapse atılmasından henüz 3 yıl bile geçmemişken, katilin avukatı artık ‘tamamen serbest’ olduğunu açıkladı. Avukat, katilin serbest bırakılmasının nedeni olarak tanıkların ifadelerini geri geçmesini gösterdi. Katil, ablasının ölümünde hiç pişmanlık sergilemedi, ailesi de katili hiç suçlamadı.

Waseem, feminist ablasının sosyal medyadaki davranışlarının ‘tahammül edilemez’ olduğunu öne sürmüştü.

Baloch’un ölümü tüm ülkede şok etkisi yarattı ve yasaların sıkılaştırılmasını sağladı. Böylece katiller kurbanlarının ailesi onları affettiği için hapisten kurtulamayacaktı. Ancak Baloch’un davasında ne yazık ki katil serbest kaldı.

Bir hükümet savcısı da beraat kararını onayladı. Katilin bu hafta içinde serbest bırakılması bekleniyor. Katilin beraat etmesine, Pakistan’daki kadın hakları savunucuları tepki gösterdi.





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