Oyuncu, kitap ve köşe yazarı Pakize Suda, son dönemlerde sağlık problemleri ile uğraşıyor. Hiç evlilik yapmayan ve çocuğu bulunmayan Pakize Suda’nın yeğeni, teyzesi hakkında açtığı vesayet davasının karara bağlanmasıyla ünlü ismin vasisi oldu. Peki, Pakize Suda kimdir, kaç yaşında? Pakize Suda’nın hastalığı nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

PAKİZE SUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğan Pakize Suda, kariyeri boyunca oyunculuk, kitap ve köşe yazarlığı yaptı. Şu anda 69 yaşında olan ünlü isim, 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş ve Girit Türklerindendir.

Pakize Suda, bir dönem Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yaptı.

Ağız Tadıyla Sevişemedik ve Yenmiş Yutulmuş Sözler isimli iki kitap kaleme aldı aynı zamanda Lezzete Yolculuk ve Türkiye Konuşuyor, gibi programlarda da sunuculuk yaptı.

Hayatı boyunca hiç evlilik yapmayan Pakize Suda, verdiği bir röportajda, kariyeri için evlenmediğini ve çocuk yapmadığını, evlenmeyi değil kariyerini seçtiğini dile getirmişti. Suda açıklamasında, “İsteseydim yapardım ama ne evliliği istedim ne de başka bir şeyi. Çok da düzgün bir hayat yaşadım ben, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Ben hep çalıştım. Hiç kimse benim için karısından boşanmadı. Sonra da hanımefendi gibi dolaşmadım sokaklarda.” ifadelerini kullanmıştı.

PAKİZE SUDA’NIN HASTALIĞI NEDİR?

Pakize Suda’nın ablası Ayşe Suda, 2016 yılında knaser tedavisi gören ablasını, sonraki yıl da annesini kaybeden Pakize Suda’nın, ablasının ve annesinin kaybı nedeniyle önce psikolojik sıkıntılar yaşadığını sonra da akıl zayıflığı yaşadığını belirtti. İlk olarak Pakize Suda’nın demans olarak tahmin ettikleri hastalığının son bir yıl içerisinde daha ağır bir Alzheimer hastalığına dönüştüğünü kaydeden Ayşe Suda, ünlü ismi sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemediklerini belirtti.

Pakize Suda’nın ablası Ayşe Suda, Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, vesayet davası açtı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karar bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda'nın CMK'nın 405'inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda, vasisi yeğeni Dilara Elagözlü birlikte yaşamaya başladı.