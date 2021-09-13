Türkiye 'Pala Sabri' ve çetesine operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

'Pala Sabri' ve çetesine operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

Türkiye

'Pala Sabri' ve çetesine operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu ve Beşiktaş'ta yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 'Pala Sabri' lakaplı Sabri Ç. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Beyoğlu ve Beşiktaş'ta faaliyet gösteren, Taksim Gezi Parkı olaylarında eylemcilere palayla saldıran "Pala Sabri" olarak anılan Sabri Ç.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne eş zamanlı baskın düzenlendi.

Sabri Ç.'nin Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bulunan gece kulübü pansiyon, kuaför salonları ve market işlettiği, burada zorla tutulan geneli Fas uyruklu kadınları özel araçlarla pansiyonlardan aldırıp, gece kulüplerine sevk ederek yine yabancı uyruklu erkeklerle fuhuş yapmaya zorlandıkları belirlendi.

Gece kulüplerine baskın düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, zorla tutulan ve çoğunluğu Fas uyruklu olan 62 mağdur kadın ise polis ekiplerince koruma altına alındı. Örgüt lideri Sabri Ç'nin yurtdışında olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Çağlar Tınbek - DHA

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