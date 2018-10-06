Palamut bollaştı fiyat düştü

Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların, avladıkları bol miktarda palamutla dönmesi fiyatlara yansıdı

06 Ekim 2018, Cumartesi 20:20
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Tekneleriyle denize açılan balıkçıların yüzü, bol miktarda avladıkları palamut ile gülüyor. Limanda bekleyen kamyonetlere yüklenen palamutlar, iç bölgelere gönderiliyor.

KİLOSU 10 LİRA

Bolluk nedeniyle ağırlığı 1 kilogramı geçen palamudun tanesi tezgahlarda 10 liraya kadar düşerken, 700 gram palamut 5 liraya satılıyor.

Diğer balık türlerinde kilogram fiyatı mezgitte 5, hamside 7, istavritte 15, barbun ve çinekopta ise 35 lira. Bolluk, balıkçıların yüzünü güldürürken, vatandaşlar da fiyatların düşmesinden memnun olduklarını ifade ediyor.

AA

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