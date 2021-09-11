Türkiye Palandöken Barajı'nda kuralık! Mezarlar gün yüzüne çıktı, kemikler kıyıya vurdu

Palandöken Barajı'nda kuralık! Mezarlar gün yüzüne çıktı, kemikler kıyıya vurdu

Türkiye

Palandöken Barajı'nda kuralık! Mezarlar gün yüzüne çıktı, kemikler kıyıya vurdu

Erzurum'da, Palandöken Barajı'nda doluluk oranı yüzde 61,98'e geriledi. Su çekilmesi nedeniyle Aşağı Çat köyündeki mezarlar, gün yüzüne çıktı. Tahrip olan mezarlardaki kemikler de kıyıya vurdu.

11 Eylül 2021, Cumartesi 10:18 Son Güncelleme:
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Palandöken Dağı'nın güneyinde bulunan, Erzurum- Bingöl yolundaki Lezgi Çayı üzerine kurulan sulama ve içme suyu amaçlı Palandöken Barajı'nın yapımına 1994 yılında başlandı ve 2001'de tamamlandı. Gövdesi dolgu tipi toprak olan barajda 4 Eylül 2005'te su tutulması ile birlikte 50,50 kilometrekarelik göl alanı oluştu. Çat ilçesine bağlı Aşağı Çat, Yukarı Çat, Taşağıl ve Tüysüz köyleri ile Aşağı Çat köyü mezarlığının bir bölümü ile Yukarı Çat köyü mezarlığı ise tamamen sular altında kaldı.

Kuraklıkla gölde büyük oranda yaşanan su çekilme sonucu Aşağı Çat köyündeki mezarlar, gün yüzüne çıktı. Tahrip olan mezarlardaki kemikler de kıyıya vurdu.

Bölgede hayvan otlatan köylülerden Yahya Tanas (27), "2005 yılında Aşağı Çat, Yukarı Çat, Taşağıl ve Tüysüz köyleri su altında kaldı. Bizim mezarlığın yarısı, Yukarı Çat'ın mezarlığı ise tamamen sular altında kaldı. Şimdi sular yaklaşık 20 metre civarında çekildi. Köyümüze ait mezarlar da ortaya çıktı. Mezarlığa gelip baktığımızda kıyıda kemikler olduğunu gördük" dedi. 



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